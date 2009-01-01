- Кто отвечает за мою сумку в магазине? Во многих крупных магазинах сейчас есть ячейки для хранения сумок покупателей. Обязана ли я как покупатель сдавать туда свои вещи? Кто обеспечит их сохранность? - интересуется Н.И. Ковалёва. На вопрос читательницы газеты «Искры» отвечает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Артём Казаков: - Покупатели не обязаны сдавать свои личные вещи в камеру хранения при входе в магазин. Статья 421 Гражданского кодекса России (далее - ГК РФ) регламентирует свободу договора и прямо запрещает понуждение к его заключению. Исходя из этого очевидно, что требования положить вещи в ячейку являются незаконными и охрана с руководством магазина не вправе их выдвигать. Если посещение магазина поставлено в зависимость и обусловлено сдачей личных вещей в ячейки хранения, то это нарушает нормы Гражданского Кодекса РФ. На этот раз речь идет о публичности договора (ст. 426). Согласно статье, магазин не имеет права отказать в продаже товаров при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги. Наличие сумки у покупателя для осуществления публичного договора никаких помех не создает. Если магазин предлагает воспользоваться сейфом и выдает к нему ключ, он тем самым заключает с покупателем договор безвозмездного хранения, по которому несет ответственность за вещи, оставленные в железной ячейке. Согласно ст.ст. 886, 887, 891, 901, 401, 902 ГК РФ: «По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются: за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих вещей». Особо обращаем внимание, что на правоотношения поклажедателя и хранителя при безвозмездном хранении законодательство РФ в сфере защиты прав потребителей не распространяется, в силу преамбулы Закона РФ от 7 февраля 1992 г . N 2300-I «О защите прав потребителей». Поклажедатель при безвозмездном хранении не является потребителем и правами потребителя не обладает. Источник: ИСКРА Кунгур